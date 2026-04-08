Ferie cancellate d’ufficio ai supplenti fino al 30 giugno a Roma un docente recupera 5.700 euro più interessi grazie ai legali Anief | messi in atto i precetti della giustizia
Le ferie del personale precario sono state cancellate d’ufficio dai dirigenti scolastici fino al 30 giugno, senza un accordo formale. Un docente ha recuperato 5.700 euro più interessi grazie all’intervento dei legali dell’associazione di categoria, che ha fatto rispettare i diritti previsti dalla legge. Secondo la normativa, le ferie non possono essere eliminate unilateralmene, ma devono essere usufruite o monetizzate, a meno che non ci sia una richiesta ufficiale di fruizione nei tempi stabiliti.
Le ferie del personale precario non si possono polverizzate con un atto d’ufficio unilaterale: vanno utilizzate o monetizzate, a meno che il dirigente scolastico non abbia formalmente chiesto di fruirle nei tempi consentiti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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