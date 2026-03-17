Docenti in ferie d’ufficio a Natale e Pasqua? La Cassazione deciderà | in gioco fino a 10.000 euro di indennità Diretta ore 17

La Corte di Cassazione sta per pronunciarsi sulla questione delle ferie dei docenti durante le festività di Natale e Pasqua, con una decisione prevista per le prossime ore. La questione riguarda se i professori siano considerati in ferie d’ufficio durante questi periodi e se abbiano diritto a un’indennità fino a 10.000 euro. La diretta è programmata per le 17.

Vacanze di Natale e Pasqua: i docenti sono automaticamente in ferie? La decisione attesa dalla Cassazione, in gioco indennità che possono superare 10.000 euro. Approfondimento in diretta oggi alle 17 su tutti i canali social di Orizzonte Scuola: Facebook e YouTube. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Uva tossica: Cassazione conferma 10.000 euro di multaLa Corte di Cassazione ha emesso un verdetto definitivo che chiude definitivamente il procedimento giudiziario a carico di un’imprenditrice agricola... Docenti con contratto al 30 giugno: la Corte d’Appello di Milano riconosce l’indennità per le ferie illegittimamente detratte nei periodi di sospensione delle lezioniUna significativa pronuncia della Corte d’Appello di Milano interviene su una questione che riguarda migliaia di insegnanti precari della scuola... Contenuti utili per approfondire Docenti in ferie d'ufficio a Natale e... Temi più discussi: Docenti con contratto al 30 giugno: la Corte d’Appello di Milano riconosce l’indennità per le ferie illegittimamente detratte nei periodi di sospensione delle lezioni; Scuola, ferie cancellate d’ufficio ai supplenti: il Tribunale di Foggia condanna il Ministero - FoggiaToday; Foggia, ferie non godute ai docenti precari: il Tribunale condanna il Ministero; Scuola, lezioni sospese: il docente precario va automaticamente in ferie? Beretta (Sidels) spiega tutto. Ferie non godute del personale scolastico: calcolo e diritto al ricorsoScopri le ferie non godute nel personale scolastico e il loro quadro normativo. Informati sui diritti e doveri. informazionescuola.it Docenti con contratto al 30 giugno: la Corte d’Appello di Milano riconosce l’indennità per le ferie illegittimamente detratte nei periodi di sospensione delle lezioniUna significativa pronuncia della Corte d’Appello di Milano interviene su una questione che riguarda migliaia di insegnanti precari della scuola statale con contratto al 30 giugno: il diritto all’inde ... orizzontescuola.it Non sono rari i casi di DS che alzano la voce nei confronti dei docenti dopo un richiamo verbale. Questa pratica è lecita [https://www.dentrolascuola.org/il-ds-puo-urlare-contro-un-docente/](https://www.dentrolascuola.org/il-ds-puo-urlare-contro-un-docente/) - facebook.com facebook La scuola di musica cerca nuovi docenti: ecco come partecipare ai colloqui - x.com