AI per le imprese | al via il corso gratuito per le PMI locali

È partito un corso gratuito di trenta ore rivolto alle PMI locali, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale e del machine learning. La formazione affronta moduli pratici su come le piccole imprese possano applicare queste tecnologie, con esempi concreti sulla gestione aziendale e sull’efficientamento dei processi. Le sessioni prevedono esercitazioni pratiche e approfondimenti tecnici, con l’obiettivo di fornire strumenti immediatamente utilizzabili nelle attività quotidiane delle imprese.

? Punti chiave Come può una piccola officina usare il machine learning oggi?. Quali moduli pratici compongono le trenta ore di formazione gratuita?. Chi riceverà l'Open Badge europeo al termine del percorso?. Perché questo corso punta a colmare il divario tra grandi aziende e PMI?.? In Breve Corso di 30 ore suddiviso in 6 moduli su machine learning e blockchain.. Direzione scientifica affidata al professor Alex Giordano per la trasformazione digitale.. Rilascio di Open Badge digitale europeo per manager, consulenti e dipendenti.. PMI rappresentano oltre il 99% delle imprese e il 78% della forza lavoro.. La Camera di Commercio Irpinia Sannio e l’Università Telematica Giustino Fortunato lanciano il MOOC dedicato all’Intelligenza Artificiale per colmare il divario digitale delle micro, piccole e medie imprese del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Corso GRATUITO di Marketing Automation per PMI

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