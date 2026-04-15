Le imprese di Salerno si trovano di fronte a una sfida importante: devono adottare strumenti di digitalizzazione per non scomparire dal mercato nei prossimi mesi. L’uso dell’intelligenza artificiale sta diventando una componente chiave di questa trasformazione, spingendo molte attività a rivedere le proprie strategie digitali. La necessità di adeguarsi a questa evoluzione riguarda aziende di diverse dimensioni e settori, tutte impegnate a mantenere la propria visibilità online.

Le imprese della provincia di Salerno devono affrontare una trasformazione digitale senza precedenti per evitare l’invisibilità commerciale nei prossimi mesi. Con le ricerche online che si spostano sempre più verso sistemi basati sull’intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard e Copilot, avere un sito web aggiornato nel 2025 non è più un optional estetico, ma una necessità vitale per restare rilevanti nei radar dei consumatori. L’impatto degli assistenti digitali sulle abitudini di ricerca. Il paradigma della ricerca di informazioni sta cambiando radicalmente: gli utenti hanno smesso di digitare semplici stringhe di parole chiave, preferendo porre quesiti complessi e articolati agli assistenti AI.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, il rischio invisibilità: l’AI minaccia le imprese locali

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