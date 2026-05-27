AI e media | esperti al Dicastero riflettono sul rischio di isolamento

Notizia in breve

Esperti al Dicastero hanno discusso dei rischi legati all’uso dell’intelligenza artificiale nei media, evidenziando il potenziale isolamento psicologico durante la fruizione di contenuti digitali. Si sono affrontate anche le problematiche legate alla gratuità dei servizi online, che può compromettere la sovranità dei dati degli utenti. Le conversazioni si sono concentrate su come l’IA possa influenzare le relazioni sociali e sulla necessità di regolamentare l’accesso e l’uso dei dati personali.