AI e media | esperti al Dicastero riflettono sul rischio di isolamento
Esperti al Dicastero hanno discusso dei rischi legati all’uso dell’intelligenza artificiale nei media, evidenziando il potenziale isolamento psicologico durante la fruizione di contenuti digitali. Si sono affrontate anche le problematiche legate alla gratuità dei servizi online, che può compromettere la sovranità dei dati degli utenti. Le conversazioni si sono concentrate su come l’IA possa influenzare le relazioni sociali e sulla necessità di regolamentare l’accesso e l’uso dei dati personali.
? Punti chiave Come può l'IA evitare di isolarci psicologicamente durante la fruizione?. Perché la gratuità dei servizi digitali minaccia la sovranità dei dati?. Chi controllerà davvero la produzione culturale se gli algoritmi diventano decisori?. Come influirà la centralizzazione dei server sulla varietà delle produzioni locali?.? In Breve Antonio Cisternino e Mark Harrison analizzano l'impatto tra algoritmi e consumo video digitale.. Dario Edoardo Viganò sottolinea l'importanza di infrastrutture etiche basate sulla memoria storica.. Roberto Cecatto evidenzia la necessità di investimenti per data center e unità GPU.. La riforma dello Statuto HD Forum Italia inizierà con sessione costituente a settembre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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