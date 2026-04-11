Scuola serve la materia media | esperti chiedono docenti esperti
Un docente dell’Università di Reggio Calabria, anche presidente di un osservatorio sui diritti dei minori, ha sottolineato l’importanza di inserire l’educazione ai media nei programmi scolastici. La richiesta arriva da esperti che evidenziano la necessità di formare insegnanti più competenti in questo settore, ritenuto fondamentale per affrontare le sfide della comunicazione digitale. La discussione si inserisce nel dibattito sulla modernizzazione del sistema educativo italiano.
Antonio Marziale, docente presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, sostiene la necessità di inserire l’educazione ai media nei programmi scolastici nazionali. La proposta riguarda l’estensione di questa disciplina a tutti i livelli, dalla scuola secondaria di primo grado fino al conseguimento del diploma, per superare l’attuale gestione basata su interventi isolati o progetti senza continuità. Oltre lo slogan: la necessità di una formazione strutturata. L’attuale approccio alla formazione digitale non può più limitarsi a momenti sporadici o iniziative saltuarie che rischiano di restare semplici slogan privi di reale impatto formativo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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