Minori e violenza la Garante per l’infanzia chiede cautela ai media sul rischio emulazione

La Garante per l'infanzia ha rivolto un appello ai media affinché prestino attenzione alla rappresentazione della violenza tra i minori, evidenziando il rischio di emulazione. Ha inoltre invitato a limitare la diffusione di contenuti violenti sui social e a promuovere un’educazione più attenta in famiglia. La richiesta si inserisce nel quadro delle iniziative di tutela dei minori contro comportamenti dannosi.

La Garante per l’infanzia esorta i media alla cautela sui minori violenti, chiedendo restrizioni social ed educazione in famiglia L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Allontanamento familiare. Quali diritti per i minori secondo la Garante per l’infanzia

Garante per l'infanzia: “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”Un documento per rimettere dei paletti sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie e chiarire quando il prelevamento può davvero essere...

Approfondimenti e contenuti su Minori e violenza la Garante per...

Temi più discussi: Blog | Violenza giovanile: perché per i minori punire non basta. Il piano degli esperti - Alley Oop; Lotta a violenza di genere e su minori, patto Consiglio regionale-'La caramella buona'; Minorenni violenti tra lame, pistole e risse per uno sguardo di troppo; Baby gang, i minori fanno più reati. Perché la multa ai genitori è una presa in giro? | Milena Gabanelli.

Minori e violenza, a Foggia l’allarme degli esperti: Aggressività più grave e meno empatiaLa violenza tra i minori cambia volto e diventa più preoccupante. A lanciare l’allarme è Erminia Contini, presidente dell’Unione Nazionale ... immediato.net

Minori e violenza: Save the Children, preoccupa la normalizzazione dei comportamenti violenti ma l’Italia rimane uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra ...I recenti episodi di violenza che hanno coinvolto minorenni e giovani richiamano con urgenza il tema della prevenzione della violenza tra pari e delle risposte che il Paese intende dare a un fenomeno ... agensir.it

#TG2000 - #Scampia, 14enne accoltellato a #scuola. Denunciati due minori #31marzo #cronaca #news #TV2000 @tg2000it x.com

FOLLIA A SCAMPIA, 14ENNE ACCOLTELLATO NEI BAGNI DELLA SCUOLA. BORRELLI (AVS): "SCONCERTANTE PREMEDITAZIONE E COMPLICITÀ TRA MINORI. TOLLERANZA ZERO CONTRO LA CULTURA DEL COLTELLO" Non accenna a fermarsi l’o - facebook.com facebook