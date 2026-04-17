Ricerca il Mur lancia il bando Prin 2026 | disponibili 260 milioni di euro Domande entro il 1° giugno

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando “Prin 2026”, dedicato a progetti di rilevante interesse nazionale. Sono disponibili 260 milioni di euro, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 1° giugno. Questo intervento rappresenta il primo passo del nuovo piano triennale dedicato alla ricerca. La procedura si rivolge a enti e istituzioni che intendono proporre iniziative in ambito scientifico e tecnologico.

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando “Prin 2026” – Progetti di rilevante interesse nazionale, primo intervento attuativo del nuovo piano triennale della ricerca. “Voluto dal ministro Anna Maria Bernini, il piano ha introdotto, per la prima volta, tempi certi per i bandi, un fondo unico e risorse stabili per università ed enti di ricerca. L’importo complessivo ammonta a 260 milioni di euro – sottolinea ministero dell’Università e della Ricerca -. Il bando ‘Prin 2026’ finanzia progetti di ricerca fondamentale di durata triennale, caratterizzati da elevata qualità scientifica e realizzati in forma collaborativa tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) favorendo le interazioni tra istituzioni e la circolazione delle competenze”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Ricerca, via al bando PRIN 2026: 260 milioni per la scienzaIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il via ufficiale al bando PRIN 2026, stanziano circa 260 milioni di euro per sostenere la... Pagani: aperto il bando per alloggi popolari, domande online entro aprile 2026. ISEE limite 16mila euro.Pagani si prepara ad avviare una fase cruciale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Prin 2026, il Mur lancia bando da 260 milioni per i ricercatori: domande dal 17 aprile al 1° giugno; Il MIMIT lancia la Consultazione sulla Strategia Nazionale su Valorizzazione delle Conoscenze e Trasferimento Tecnologico. Prin 2026, il Mur lancia bando da 260 milioni per i ricercatori: domande dal 17 aprile al 1° giugnoFinanziamenti fino a 1,2 milioni a progetto e quota del 15% agli under 40. Previsti gruppi di ricerca più ampi e collaborazione tra atenei ed enti. corriere.it Ricerca, dal Mur 60,7 milioni l'anno per assumere 2.000 ricercatoriFino a 2.000 ricercatori potranno essere assunti da enti pubblici di ricerca e università grazie al finanziamento di 60,7 milioni di euro l'anno da parte del ministero dell'Università e della Ricerca. ansa.it L'ESERCITO PER LA RICERCA! Con il Comandante della Scuola Militare Teulié, Colonnello Antonio Calligaris, al Teatro alla Scala di Milano per il concerto della Banda Esercito Italiano diretta dal Maggiore Filippo Cangiamila. Presente in sala il Capo - facebook.com facebook Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando PRIN 2026 - Progetti di rilevante interesse nazionale, primo intervento attuativo del nuovo Piano triennale della ricerca. Per ulteriori informazioni: mur.gov.it/it/news/lunedi… x.com