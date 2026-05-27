Il nuovo presidente di un grande gruppo agroalimentare, con un valore stimato di 38 miliardi di euro, assume la guida. Tra le questioni principali ci sono l’impatto sulla promozione del Made in Italy e le riforme che il management potrebbe proporre all’Unione Europea. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie future o sui cambiamenti organizzativi. La nomina avviene in un momento di attenzione crescente sul settore e sulla sua regolamentazione.

? Domande chiave Come influirà la nuova presidenza sul Made in Italy?. Quali riforme spingerà il nuovo vertice verso l'Unione Europea?. Perché il modello attuale della pesca è considerato insostenibile?. Come verrà gestito il rischio finanziario per il periodo 2028-2034?.? In Breve Federazione conta 407mila soci, 75mila lavoratori e oltre 2.500 imprese associate.. Fatturato cresciuto del 25% in quattro anni, pesando per il 20% sul Made in Italy.. Drei era già vicepresidente di Conserve Italia e designato al Consiglio nazionale nel dicembre 2024.. Priorità per il periodo 2028-2034: fondi PAC e rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agroalimentare, Drei guida il colosso da 38 miliardi: le sfide

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