Agroalimentare italiano l’export è da record | 72,4 miliardi Lollobrigida | a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze

L’export agroalimentare italiano ha raggiunto i 72,4 miliardi di euro, un nuovo record storico. Lollobrigida ha annunciato che durante Tuttofood saranno presentate le principali eccellenze del settore. I dati evidenziano un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, confermando la crescita e la vitalità del comparto. La manifestazione rappresenta un’occasione per mettere in mostra la qualità dei prodotti italiani all’estero.

“I dati dell’export agroalimentare sono eccezionali, arriviamo a 72,4 miliardi, una cifra record mai stata raggiunta prima ma che cresce anche grazie ad eventi internazionali come questi, dove riusciamo a creare vere e proprie vetrine nelle quali esporre i nostri gioielli acquistati da operatori e buyer provenienti da tutto il pianeta. Questo rafforza le filiere produttive, premiando anche il produttore primario”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione al Masaf di TuttoFood, l’evento fieristico in programma a Milano dall’11 al 14 maggio. Lollobrigida sull’agroalimentare italiano: “Cifra record mai raggiunta”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze Articoli correlati Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardiNei primi undici mesi del 2025 le vendite estere agroalimentari sfiorano 67 miliardi di euro (+5%), con segnali positivi anche sul fronte del valore... Leggi anche: Record storico per l’export agroalimentare italiano. Alla faccia dei dazi Contenuti e approfondimenti su Agroalimentare italiano Temi più discussi: Guerra in Iran, dal Prosecco alle mele: l’impatto sul settore agroalimentare italiano; Nel 2025 cresce l’export dell’ortofrutta made in Italy: +11,2% a 6,4 miliardi di euro; Hormuz, export made in Italy in bilico; L’export alimentare made in Italy cresce, ma mancano i professionisti: i dati. Agroalimentare, l’export verso 73 miliardi nel 2025L’export dell’agroalimentare italiano si dimostra più forte dei dazi e delle tensioni internazionali e vola verso un nuovo record. L’Ismea stima che nel 2025 le vendite chiuderanno a quota 73 miliardi ... ilmessaggero.it Macfrut 2026: l’ortofrutta italiana torna protagonista a RiminiVale circa 19 miliardi di euro, pari al 27% della produzione agricola nazionale: l’ortofrutta si conferma uno dei pilastri dell’agroalimentare italiano ... interris.it Le #Dop casearie sono una delle colonne portanti dell’agroalimentare italiano. Nel 2025 il valore dei formaggi #Dop sfiora i 6 miliardi di euro, con eccellenze come @theonlyparmesan e @GranaPadanoDOP protagoniste sui mercati globali. Le indicazioni ge x.com La riduzione dei dazi antidumping sulla pasta negli Stati Uniti rappresenta una vittoria per l’agroalimentare italiano! Si ristabiliscono condizioni più eque per un comparto centrale del nostro export e per un prodotto simbolo del Made in Italy nel mercato americ - facebook.com facebook