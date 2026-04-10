Agroalimentare lombardo | Pezzini guida un sistema da 4,4 miliardi

L’assemblea di Confcooperative Agroalimentare Lombardia ha ufficializzato la nomina di Pezzini come nuovo presidente della federazione. La struttura, che coinvolge imprese del settore agroalimentare della regione, genera un fatturato complessivo di circa 4,4 miliardi di euro. La nomina è stata approvata durante l’incontro regionale, nel corso del quale sono stati discussi vari aspetti legati all’attività delle cooperative agricole e alimentari locali.

L’assemblea regionale di Confcooperative Agroalimentare Lombardia ha sancito ieri la nomina di Pezzini come nuovo vertice della federazione, portando la guida di un sistema che muove 4,4 miliardi di euro di fatturato. L’agricoltore mantovano di 57 anni, già alla guida della Latteria San Pietro di Goito dal 2006, assume il comando di una rete che coinvolge 187 cooperative distribuite su vari settori produttivi, dai servizi agricoli alle filiere della carne e del latte, con l’obiettivo di consolidare il ruolo sociale ed economico delle imprese cooperative nel tessuto regionale. Il peso economico della cooperazione agroalimentare lombarda. I numeri che definiscono l’organismo guidato da Pezzini delineano un comparto di fondamentale importanza per l’equilibrio macroeconomico della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agroalimentare lombardo: Pezzini guida un sistema da 4,4 miliardi Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze“I dati dell’export agroalimentare sono eccezionali, arriviamo a 72,4 miliardi, una cifra record mai stata raggiunta prima ma che cresce anche grazie... Sistema Sanitario Lombardo: il Consiglio dà il via libera alla linea ma è scontro con le opposizioniVia libera del Consiglio regionale della Lombardia all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, primo firmatario Christian Garavaglia (FdI),...