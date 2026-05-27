Agrivoltaico e ampliamento Monterè per il Comune inquinamento acustico nella norma

Dal punto di vista dell’impatto acustico, i cantieri per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico "Cadiane" e l’ampliamento della azienda Monterè risultano conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente. Dalle valutazioni tecniche effettuate dall’ufficio impatto ambientale emerge, infatti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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