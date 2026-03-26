Lavori a Bagnoli e inquinamento i dati del Commissariato straordinario | Dal 16 al 22 marzo polveri sottili nella norma

Durante l’ultima settimana di monitoraggio a Bagnoli, i livelli di polveri sottili sono risultati nella norma. La rilevazione va dal 16 al 22 marzo e segue una serie di sforamenti registrati all’inizio dello stesso mese. I dati sono stati forniti dal Commissariato straordinario incaricato di seguire i lavori e la qualità dell’aria nella zona.

Mentre proseguono i lavori per le opere connesse all’America’s Cup, va avanti anche il monitoraggio dell'aria. Per la prima volta dall'inizio del mese non si sono registrati sforamenti dei limiti consentiti di inquinanti Aria entro i limiti nell’ultima settimana di monitoraggio a Bagnoli, dopo i numerosi sforamenti registrati a inizio marzo. È quanto emerge dai dati diffusi dal Commissariato straordinario per la bonifica, relativi al periodo compreso tra il 16 e il 22 marzo, mentre proseguono i lavori per le opere connesse all’America’s Cup. La concentrazione media settimanale di PM10 è stata pari a 22,37 microgrammi per metro cubo, quindi nettamente inferiore al limite giornaliero di 50. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lavori a Bagnoli e inquinamento, i dati del Commissariato straordinario: "Dal 16 al 22 marzo polveri sottili nella norma" Articoli correlati Cantiere a Bagnoli, l?Arpac: «Non ci sono sforamenti polveri sottili nella norma»Calano, sono sotto le soglie di legge le polveri sottili - le famigerate Pm10 - e anche i valori che riguardano altri agenti inquinanti tipici delle... Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati ArpacI dati registrati dalla centralina mobile Arpac, installata in zona tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, preoccupano: superato il limite Da settimane i... Una raccolta di contenuti su Lavori a Bagnoli e inquinamento i dati... Temi più discussi: WebTv Comune di Napoli – Un protocollo di legalità per i lavori a Bagnoli; Bagnoli, firmato Protocollo di legalità Faro su appalti e sicurezza sul lavoro; America’s Cup a Napoli, lavori e polemiche a Bagnoli; America's Cup, Dalton: A Napoli lavoro incredibile, Bagnoli come Milano Cortina. Lavori a Bagnoli e inquinamento, i dati del Commissariato straordinario: Dal 16 al 22 marzo polveri sottili nella normaMentre proseguono i lavori per le opere connesse all’America’s Cup, va avanti anche il monitoraggio dell'aria. Per la prima volta dall'inizio del mese non si sono registrati sforamenti dei limiti cons ... napolitoday.it Lavori America's Cup e inquinamento a Bagnoli: l'Arpac ricercherà nell'aria anche l'amiantoAccolta dall'agenzia regionale, dopo numerosi atti formali e diffide, la richiesta dell'associazione Cittadinanza Attiva ... napolitoday.it RTL 102.5. . I lavori nell'aula di Montecitorio ieri sono stati interrotti per qualche secondo da un improvviso applauso. Il presidente di turno, Giorgio Mulè, è rimasto interdetto per alcuni istanti: "Che succede". Quindi ha ripreso la parola: "Credevo applaudist - facebook.com facebook #A2 - Basilea -> Lucerna - tra Raccordo di Wiese e Basilea-Breite colonna, lavori di costruzione x.com