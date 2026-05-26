Verso il ballottaggio Di Rosa lancia un appello ai due aspiranti sindaco | Siamo una realtà sulla quale puntare
Nel giorno in cui sono stati definiti i risultati elettorali, il candidato sindaco di Agrigento ha rivolto un appello ai due candidati rimasti in corsa per il secondo turno. Di Rosa ha sottolineato che la sua realtà rappresenta un punto di riferimento sulla quale si può contare. Ha invitato i concorrenti a considerare questa prospettiva nel confronto che li attende, evidenziando l’importanza di un dialogo tra le parti.
Nel giorno dell’acquisizione definitiva dei risultati elettorali, il candidato sindaco di Agrigento Giuseppe Di Rosa apre ai due sfidanti del turno di ballottaggio, rispettivamente Michele Sodano e Dino Alonge. Di Rosa, unico candidato civico in corsa per Palazzo dei Giganti, nonostante l’ultimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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