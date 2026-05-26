Verso il ballottaggio Di Rosa lancia un appello ai due aspiranti sindaco | Siamo una realtà sulla quale puntare

Notizia in breve

Nel giorno in cui sono stati definiti i risultati elettorali, il candidato sindaco di Agrigento ha rivolto un appello ai due candidati rimasti in corsa per il secondo turno. Di Rosa ha sottolineato che la sua realtà rappresenta un punto di riferimento sulla quale si può contare. Ha invitato i concorrenti a considerare questa prospettiva nel confronto che li attende, evidenziando l’importanza di un dialogo tra le parti.