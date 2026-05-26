Verso il ballottaggio Di Rosa lancia un appello ai due aspiranti sindaco | Siamo una realtà sulla quale puntare

Da agrigentonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel giorno in cui sono stati definiti i risultati elettorali, il candidato sindaco di Agrigento ha rivolto un appello ai due candidati rimasti in corsa per il secondo turno. Di Rosa ha sottolineato che la sua realtà rappresenta un punto di riferimento sulla quale si può contare. Ha invitato i concorrenti a considerare questa prospettiva nel confronto che li attende, evidenziando l’importanza di un dialogo tra le parti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel giorno dell’acquisizione definitiva dei risultati elettorali, il candidato sindaco di Agrigento Giuseppe Di Rosa apre ai due sfidanti del turno di ballottaggio, rispettivamente Michele Sodano e Dino Alonge. Di Rosa, unico candidato civico in corsa per Palazzo dei Giganti, nonostante l’ultimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Passi di Pace", la Tavola Lecchese lancia un appello ai cinque candidati sindaco

Mario Adinolfi candidato sindaco di Prato lancia l'appello ai cattolici per "uscire dalle catacombe"Un candidato si presenta alle prossime elezioni comunali di Prato annunciando la propria candidatura a sindaco.

Temi più discussi: DIRETTA COMUNALI. A Venezia Venturini può vincere già al primo turno, si va verso il ballottaggio a Castelfranco; Elezioni Comunali: a Castelfranco Veneto si va verso il ballottaggio; Elezioni Civita Castellana, Corazza in fuga verso il ballottaggio: Siamo la discontinuità rispetto al passato; Casarano, sindaco uscente avanti ma partita aperta: si va verso il ballottaggio.

verso il ballottaggio diCastrovillari verso il ballottaggio: le speranze di De Gaio e Bello, la delusione di DonadioIl primo turno nel Pollino decreta la necessità di ricorrere al secondo turno tra i candidati di centrodestra e centrosinistra. Il civico fuori per pochi voti, mentre Salerno si dice soddisfatto della ... cosenzachannel.it

verso il ballottaggio diVerso il ballottaggio, così il Consiglio comunale se Ceccarelli ribalta il risultato con Donati o senza DonatiLa composizione del Consiglio comunale di Arezzo dipende dunque dall'esito del ballottaggio del 7 e 8 giugno tra Marcello Comanducci (centrodestra) e Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra). Accanto alla ... corrierediarezzo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web