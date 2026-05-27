Alla Sala della Conciliazione si è tenuta la dodicesima edizione del premio “Franco Aristei”, organizzata dall’Avis comunale di Assisi. L’evento ha coinvolto studenti con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul valore della donazione del sangue. Durante la cerimonia sono stati consegnati i premi ai partecipanti. L’iniziativa mira a promuovere la cultura della donazione tra le nuove generazioni.

ASSISI - La Sala della Conciliazione ha ospitato la dodicesima edizione del premio “ Franco Aristei “, promosso dall’ Avis comunale di Assisi per sensibilizzare i più giovani al valore della donazione del sangue. Vi hanno preso parte studenti delle scuole del territorio, insegnanti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni. Scuole primarie: primo premio alla classe V B della scuola “Giovanni XXIII“ dell’Istituto comprensivo Assisi 2 di Santa Maria degli Angeli; seconda la V A della “Sant’Antonio“ dell’Istituto comprensivo Assisi 1 e per ciechi di Assisi. Menzione speciale V A della primaria annessa al Convitto Nazionale. Secondarie: primo premio alla III C della “Frate Francesco“ dell’Istituto comprensivo Assisi 1, seconda la III B dello stesso istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agli studenti il premio “Franco Aristei“. L’obiettivo è sensibilizzare alla donazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aorn Caserta in campo per sensibilizzare alla donazione degli organi e prevenzioneDomenica 24 maggio, tra le 9:30 e le 12:30, l’Azienda Ospedaliera organizza un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi e...

Donazione degli organi, Csn:"Rinnovo delle carte d’identità, occasione da non sprecare per sensibilizzare"Durante il rilascio o il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica, i cittadini hanno la possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego alla...