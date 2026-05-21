Donazione degli organi Csn | Rinnovo delle carte d’identità occasione da non sprecare per sensibilizzare

Durante il rilascio o il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica, i cittadini hanno la possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti. Questa opzione spesso non viene sfruttata, anche se rappresenta un momento in cui molte persone potrebbero decidere di partecipare a questa scelta. La Commissione Nazionale ha sottolineato che questa occasione dovrebbe essere utilizzata per informare e sensibilizzare sulla donazione, facilitando decisioni consapevoli da parte degli utenti.

"Molti cittadini non sanno che, al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica, è possibile esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi e dei tessuti. Una scelta libera, personale e sempre modificabile, che viene registrata nel Sistema Informativo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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