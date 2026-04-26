Colpi di kalashnikov a Sferracavallo trovata allo Zen l' auto usata dal commando armato

Nella zona di Sferracavallo, tre persone a bordo di una Fiat Panda rossa sono arrivate sul posto e hanno aperto il fuoco con un kalashnikov. Dopo aver sparato, l’auto è stata abbandonata nello quartiere dello Zen. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti o feriti segnalati. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Hanno agito in tre, arrivando a Sferracavallo a bordo di una Fiat Panda di colore rosso che, dopo la raffica con un kalashnikov, hanno abbandonato allo Zen. È stata ritrovata in via Leonardo Pisano l'auto utilizzata dal commando armato che ieri notte ha aperto il fuoco contro il ristorante “Al.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Terrore a Sferracavallo: 30 colpi di Kalashnikov su una rimessaUn attacco armato con un Kalashnikov ha colpito una rimessa di veicoli a Sferracavallo, frazione di Palermo, durante le ore notturne. Lecce, assalto a un portavalori con i kalashnikov, commando armato in fugaAGI - Momenti di paura questa mattina sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scontro tra clan nelle Preserre, il tentato omicidio a colpi di kalashnikov di Domenico Zannino contestato a 7 indagati · ilvibonese.it; Nuova intimidazione a Sferracavallo, raffica di spari contro la vetrina di un ristorante; Sferracavallo, raffica di kalashnikov contro il ristorante Brigantino: l’ombra delle estorsioni; Nuova raffica di kalashnikov a Palermo, colpito un ristorante. I colpi di Kalashnikov fanno paura. Mafia, racket e poterePALERMO – Dalle prime analisi di fori e bossoli sembra che sia stato utilizzato ancora una volta un Kalashnikov per sparare contro il ristorante Il Brigantino a Sferracavallo. Il calibro è grosso, u ... livesicilia.it Raffiche di Kalashnikov contro ristorante a Sferracavallo, indaginiRaffiche di Kalashnikov sono state esplose la scorsa notte contro le vetrate del ristorante Il Brigantino in via Torretta, a Sferracavallo. meridionews.it Il vicepresidente JD Vance è stato tra i primi a lasciare la sala dopo l'esplosione dei primi colpi di arma da fuoco nella sala dove erano riuniti oltre 2mila giornalisti corrispondenti dalla Casa Bianca Le immagin:i https://fanpa.ge/MRN8W. - facebook.com facebook Due colpi di pistola ad aria verso due persone con fazzoletto #Anpi che a #Roma partecipavano alla festa della #Liberazione, un episodio gravissimo sui cui serve fare luce. Piena condanna e solidarietà alle vittime e alla comunità @AnpiRoma. x.com