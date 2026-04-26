Colpi di kalashnikov a Sferracavallo trovata allo Zen l' auto usata dal commando armato

Da palermotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Sferracavallo, tre persone a bordo di una Fiat Panda rossa sono arrivate sul posto e hanno aperto il fuoco con un kalashnikov. Dopo aver sparato, l’auto è stata abbandonata nello quartiere dello Zen. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti o feriti segnalati. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Hanno agito in tre, arrivando a Sferracavallo a bordo di una Fiat Panda di colore rosso che, dopo la raffica con un kalashnikov, hanno abbandonato allo Zen. È stata ritrovata in via Leonardo Pisano l'auto utilizzata dal commando armato che ieri notte ha aperto il fuoco contro il ristorante “Al.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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