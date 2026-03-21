Mauro Renato Morandi, ex pugile, è stato condannato a quarantotto mesi di reclusione per aver tentato di uccidere Le Foche. La decisione definitiva è arrivata dopo il processo, in cui sono stati accertati i fatti. La sentenza è stata emessa in seguito alle indagini e alle prove raccolte durante le udienze. Morandi rimane in carcere in attesa di eventuali provvedimenti successivi.

Quarantotto mesi di reclusione. Questa la pena definitiva per Mauro Renato Morandi, ex pugile con problemi psichici, che il 5 ottobre del 2023, aggredì in maniera feroce il medico che lo aveva in cura, l'immunologo Francesco Le Foche, noto anche per avere preso parte ad alcune trasmissioni tv durante la pandemia e per avere sostenuto l'importanza della vaccinazione contro la diffusione del Covid. I magistrati della Cassazione hanno chiuso il processo originato dal sanguinoso fatto di cronaca verificatosi nella Capitale e hanno ritenuto Morandi colpevole di tentato omicidio. Siamo nell'ottobre del 2023. Morandi si reca nello studio di Le Foche, in via Po - quartiere Salario - per lamentarsi della terapia prescrittagli per un'infezione alla colonna vertebrale e che, a suo dire, rischiava di condurlo alla morte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tentò di uccidere Le Foche, ex pugile condannato

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