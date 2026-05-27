Un bar situato in via Parolo è stato chiuso per otto giorni a causa di ripetute aggressioni e schiamazzi. Durante questo periodo, sarà soggetto a controlli “a vista” per verificare il rispetto delle norme. La decisione è stata presa per cercare di ridurre i problemi di disturbo nelle vicinanze, che avevano coinvolto residenti della zona, a pochi passi da piazza Garibaldi. La chiusura temporanea mira a limitare ulteriori episodi di tensione.

Con buona pace di chi risiede in via Parolo, poche centinaia di metri soltanto dalla centrale piazza Garibaldi, il problema, almeno per una settimana, non si ripresenterà. Non lì, dove da ieri mattina la Polizia ha disposto la chiusura del bar Corona, con sospensione della licenza per otto giorni. Il provvedimento è stato adottato dal questore Sabato Riccio a seguito dei numerosi e frequenti interventi del personale della Squadra Volante per schiamazzi e aggressioni all’interno o davanti al locale. L’ultimo episodio sabato, quando i poliziotti sono intervenuti poiché proprio davanti al bar un uomo che poco prima era intervenuto in difesa di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggressioni e schiamazzi. Bar chiuso otto giorni. Sarà controllato “a vista”

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