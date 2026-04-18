Troppi schiamazzi e ragazze schiaffeggiate Un bar turbolento chiuso per sette giorni

Un bar frequentato da clienti rumorosi e coinvolto in episodi di tensione è stato chiuso per sette giorni. Negli ultimi giorni si sono verificati schiamazzi fino a tarda notte e un episodio in cui una donna è stata schiaffeggiata da un uomo. Recentemente, un uomo ha alzato le mani contro una cliente, creando un clima di tensione all’interno del locale.

Schiamazzi fino a tardi e qualche giorno fa un soggetto molesto che ha alzato le mani contro una cliente. I carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento del Questore di Monza e Brianza con il quale è stata disposta la sospensione per 7 giorni di un bar a Meda. Il provvedimento è arrivato a seguito di un’attività istruttoria condotta dalla Stazione dei carabinieri di Meda, anche sulla base di accertamenti svolti con il concorso della polizia locale che hanno raccolto una serie di elementi riferiti alla gestione del locale e alla sua frequentazione. Episodi di assembramenti nelle ore serali e notturne, schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, oggetto anche di segnalazioni da parte dei residenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Troppi schiamazzi e ragazze schiaffeggiate. Un bar turbolento chiuso per sette giorni Notizie correlate Schiamazzi, liti e troppo alcool in piazza Garibaldi: chiuso per sette giorni bar VickySette giorni di chiusura, con sospensione dell'attività di somministrazione, per motivi di ordine e pubblica sicurezza.