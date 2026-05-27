Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver sparato con una fiocina a una coppia a Carvico. L'aggressione, avvenuta lunedì 25 maggio, potrebbe essere legata a motivi di lavoro, poiché il sospetto era collega della moglie della coppia. La coppia è rimasta ferita durante l’incidente, avvenuto in strada. L’uomo si trova ora in carcere in attesa di ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’episodio.

IL FATTO. In carcere il 59enne di Terno d’Isola che lunedì 25 maggio ha aggredito con un fucile da sub due coniugi: era collega della moglie. In casa una collezione di armi da taglio. Un moto di vendetta, forse covata per un paio d’anni, da quando si è trovato disoccupato? C’è anche quella legata a questioni lavorative pregresse tra le ipotesi sulle ragioni che, l’altro pomeriggio all’esterno del supermercato Iperal di Carvico, hanno spinto un 59enne di Terno d’Isola ad aggredire una coppia di coniugi lecchesi con una fiocina sparata da un fucile subacqueo. Nessun cecchino pronto a prendersela con il primo che passava, quindi, come invece si era pensato subito dopo l’accaduto, quando tra residenti e attività commerciali si era diffuso un generale senso di inquietudine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Aggressione con fiocina a Carvico, forse una vendetta per motivi di lavoro

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Temi più discussi: Carvico, l’uomo che ha sparato la fiocina conosceva la moglie del ferito; Ferito da una fiocina, l'aggressore è un ex collega della moglie; Carvico, ferito da una fiocina: chi è l'uomo arrestato per l'aggressione in un parcheggio; Colpito con una fiocina nel parcheggio a Bergamo: trovato l’aggressore.

Aggressione con fiocina a Carvico, forse una vendetta per motivi di lavoro x.com

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