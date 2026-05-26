Undici coltelli un machete e un fucile da sub nella casa del 59enne fermato per l’aggressione di Carvico | riconosciuto dalla moglie del ferito per motivi di lavoro

Un uomo di 59 anni è stato arrestato in relazione a un’aggressione avvenuta a Carvico. Nella sua abitazione sono stati trovati undici coltelli, un machete e un fucile da sub, ritenuto compatibile con quello usato durante l’attacco. La moglie della vittima ha riconosciuto l’uomo come responsabile. L’indagato è stato fermato per reati connessi all’aggressione e alla detenzione di armi.

La donna, manager di un’azienda dell’Isola Bergamasca, avrebbe riconosciuto il presunto aggressore grazie all’individuazione fotografica: tra i due ci sarebbero stati in passato rapporti professionali Carvico. Undici coltelli, un machete e un fucile subacqueo ritenuto compatibile con quello utilizzato durante l’aggressione. È il piccolo arsenale sequestrato nell’abitazione del 59enne di Terno d’Isola accusato di aver ferito un suo coetaneo nel parcheggio dell’Iperal di Carvico lunedì pomeriggio, 25 maggio. La donna, con una posizione di rilievo all’interno di una grossa azienda dell’Isola Bergamasca, ha riconosciuto il presunto aggressore grazie alle foto mostrate dagli inquirenti: si tratta di un uomo con cui in passato ha avuto rapporti di lavoro, probabilmente un ex dipendente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Eithan Bondi, fermato per gli spari del 25 aprile. L’iscrizione all’università, l’esperienza da agente immobiliare, il lavoro da rider e i coltelli in casaIl 21enne Eithan Bondi è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli dopo essere stato fermato per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa...

Aggressione a colpi di machete nella zona del Villaggio TriesteA Latina, nella zona del Villaggio Trieste, si è verificata un’altra lite violenta che ha coinvolto l’uso di un machete.