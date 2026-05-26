Colpito con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico | rintracciato e fermato l'aggressore

Un uomo che aveva colpito un 59enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico è stato rintracciato e fermato in serata. La vicenda si è verificata nel piazzale del supermercato, dove l’aggressore ha agito con un’arma improvvisata. La polizia ha identificato e arrestato il sospetto nel corso della stessa giornata. La vittima ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Rintracciato e fermato l'uomo che ha colpito un 59enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico: è stato trovato in serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colpito con una fiocina nel parcheggio dell’Iperal: fermato a Sarnico il presunto aggressoreIl presunto autore dell'aggressione con una fiocina nel parcheggio di un supermercato è stato fermato in serata a Sarnico.

Colpito con una fiocina da sub nel parcheggio dell’Iperal: fermato a Sarnico il presunto aggressoreNel pomeriggio di lunedì 25 maggio, un uomo di 59 anni è stato colpito da una fiocina sparata da un’auto nel parcheggio di un supermercato.

Temi più discussi: Uomo colpito al petto da una fiocina scagliata da un'auto in corsa; Follia a Carvico: scaglia una fiocina dall’auto e colpisce un 59enne, poi fugge; Carvico, colpito al petto da una fiocina nel parcheggio dell'Iperal: fermato un uomo a Sarnico; Bergamo, ferito passante con freccia scagliata da auto: un fermato.

Carvico (Bergamo), un 59enne è stato colpito da una fiocina scoccata da un'auto in corsa mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato con la compagna, illesa ma sotto shock. L'uomo, ferito al torace, è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di x.com

Colpito con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico: rintracciato e fermato l’aggressoreRintracciato e fermato l'uomo che ha colpito un 59enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico: è stato trovato in serata ... fanpage.it

Carvico, colpito al petto da una fiocina nel parcheggio del supermercatoUn uomo di 59 anni è stato ferito al petto con un colpo di fiocina nel parcheggio di un supermercato di Carvico, nella Bergamasca. L'uomo era con la sua compagna e stava tornando a prendere l'auto dop ... rainews.it