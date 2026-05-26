Colpito con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico | rintracciato e fermato l'aggressore

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo che aveva colpito un 59enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico è stato rintracciato e fermato in serata. La vicenda si è verificata nel piazzale del supermercato, dove l’aggressore ha agito con un’arma improvvisata. La polizia ha identificato e arrestato il sospetto nel corso della stessa giornata. La vittima ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sono state rese note.

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Rintracciato e fermato l'uomo che ha colpito un 59enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico: è stato trovato in serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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