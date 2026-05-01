Aggressione a Malinconico | indagini in corso interrogatori a breve e analisi dei video

Nella serata del Giovedì Santo, nel parcheggio di un supermercato in via Tagliamento ad Avellino, tre uomini hanno aggredito un architetto di Monteforte Irpino, colpendolo ripetutamente con delle spranghe di ferro. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini, ascoltando i testimoni e analizzando i video di sorveglianza. Gli investigatori hanno programmato interrogatori a breve. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulla dinamica dell'evento o sui motivi dell'aggressione.

La sera del Giovedì Santo, nel parcheggio di un supermercato di via Tagliamento ad Avellino, tre uomini hanno aggredito Nello Malinconico, architetto di Monteforte Irpino, colpendolo più volte con delle spranghe di ferro. Malinconico aveva appena fatto la spesa. È rimasto in coma farmacologico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Roma, Cornelia: Aggressione per un debito, 32enne arrestato per tentata rapina. Indagini in corso.Roma - Una violenta aggressione si è verificata nei pressi della fermata della metro A Cornelia. Palermo, aggressione in via Libertà: 56enne accoltellata, fermato uomo con disturbi psichiatrici. Indagini in corso.Palermo è scossa da un violento episodio avvenuto ieri sera in via Libertà, una delle principali arterie del centro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aggressione ad Avellino, le indagini si stringono: individuata l'auto dei tre uomini; Malinconico pestato in Via Tagliamento, la prima persona indagata presto dai pm; Raid contro Malinconico, una persona indagata e tre sospettati per l’aggressione; Pestaggio malinconico: prima persona indagata, ipotesi di tentato omicidio. Raid contro Malinconico, una persona indagata e tre sospettati per l’aggressioneAVELLINO- La svolta nelle indagini di Polizia e Procura sul brutale pestaggio dell’architetto Nello Malinconico, avvenuto nella prima serata del giovedì santo nel parcheggio di un supermercato di Via ... irpinianews.it Avellino, aggressione nel parcheggio del supermercato: identificati i tre aggressoriAggressione nel parcheggio supermercato di via Tagliamento: individuati i tre aggressori di Nello Malinconico. Gli agenti hanno sequestrato anche del materiale che sarà – nei prossimi giorni – sottopo ... irpiniaoggi.it La madre del 17enne accusato dell’aggressione all’imprenditore Galletti a Mignagola di Carbonera: «Mio figlio ha sbagliato, ma non è un mostro. Abbiamo sempre pagato per i suoi errori. Non siamo una famiglia sbagliata né violenta, i servizi sociali non bast - facebook.com facebook Il Sud Africa e la sfida aperta del contrasto alla xenofobia L’aggressione di un migrante ghanese riporta l’attenzione su un annoso problema Giovanni Benedetti, L’Osservatore Romano x.com