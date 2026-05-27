Aggredita in casa dal padre a Ischia convalidato l’arresto

Notizia in breve

Il gip del tribunale di Napoli ha convalidato l’arresto di un uomo di 58 anni, accusato di aver aggredito la figlia di 37 anni nella loro abitazione a Ischia. L’uomo, un tassista, è stato arrestato dopo averla picchiata con violenza, lasciandola in condizioni critiche. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione familiare e l’indagato è stato sottoposto a custodia cautelare.