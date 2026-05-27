Aggredita in casa dal padre a Ischia convalidato l’arresto
Il gip del tribunale di Napoli ha convalidato l’arresto di un uomo di 58 anni, accusato di aver aggredito la figlia di 37 anni nella loro abitazione a Ischia. L’uomo, un tassista, è stato arrestato dopo averla picchiata con violenza, lasciandola in condizioni critiche. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione familiare e l’indagato è stato sottoposto a custodia cautelare.
Tempo di lettura: 2 minuti Convalidato dal gip del tribunale di Napoli l’arresto del tassista 58enne di Forio d’Ischia accusato di aver massacrato di botte la figlia 37enne, riducendola in fin di vita al culmine di una violenta aggressione avvenuta nell’abitazione di famiglia. Per l’uomo, accusato di tentato omicidio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. La donna, ricoverata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dopo un delicato intervento chirurgico nel corso del quale i medici hanno dovuto asportarle parte del fegato, resta in condizioni gravi stabili, nel reparto di rianimazione del nosocomio isolano. È stata estubata e i parametri vitali risultano stabili, anche se la prognosi resta riservata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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