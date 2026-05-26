Aggredita dal padre a Ischia | estubata resta in fin di vita
Una donna è rimasta gravemente ferita dopo un'aggressione da parte del padre in un comune dell'isola di Ischia. Dopo l'intervento chirurgico, è stata sottoposta a ventilazione artificiale, ma le sue condizioni sono ancora critiche. L'episodio si è verificato al termine di un litigio tra i due. La donna si trova attualmente in ospedale, dove riceve cure intensive. La polizia ha avviato indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.
È stata estubata, ma resta ancora in gravi condizioni, la donna aggredita da suo padre a Forio d'Ischia al termine di una lite e ridotta in fin di vita. La vittima, una 37enne che lavora come estetista a Casamicciola, è ricoverata all'ospedale Rizzoli, dove è stata sottoposta a un delicato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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