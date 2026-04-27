Ischia donna aggredita da un pit bull ad Ischia | amputata una gamba

Una donna è stata aggredita da un pit bull mentre le stava dando da mangiare in una casa sull’isola di Ischia. L’animale l’ha azzannata e le ha causato gravi ferite, portandola successivamente a dover amputare una gamba. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno deciso di abbattere il cane. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Schiappone, dramma in casa: pit bull azzanna una donna mentre dà da mangiare al cane. Intervento della polizia, l’animale viene abbattuto. La vittima ricoverata in rianimazione dopo l’amputazione della gamba.. ISCHIA – Dramma nel pomeriggio di ieri nella zona dello Schiappone, dove una donna è stata brutalmente aggredita da un pit bull appartenente al compagno. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si era recata presso l’abitazione per portare del cibo all’animale, approfittando dell’assenza del proprietario, attualmente ricoverato in ospedale. Per cause ancora in corso di accertamento, il cane l’avrebbe attaccata con estrema violenza. Non si esclude che l’animale possa non averla riconosciuta.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ischia, donna aggredita da un pit bull ad Ischia: amputata una gamba DONNA AGGREDITA DA UN PITBULL A ISCHIA Notizie correlate Donna aggredita da un pitbull a Ischia, amputata una gambaTempo di lettura: 2 minutiE’ ricoverata in ospedale in gravi condizioni – ed ha subito l’amputazione della gamba sinistra – la donna aggredita ieri... Ischia, donna aggredita dal suo pitbull: amputata una gamba Dramma a Barano d’ Ischia, nella zona dello Schiappone: la vittima è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pitbull assale una donna a Ischia, cane abbattuto per fermare l'attacco; Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il cane; Pitbull assale una donna a Ischia, cane abbattuto per fermare l'attacco; Ischia, donna azzannata da pitbull: amputata una gamba. Donna aggredita da un pitbull a Ischia, amputata una gambaE' ricoverata in ospedale in gravi condizioni - ed ha subito l'amputazione della gamba sinistra - la donna aggredita ieri dal proprio pitbull nella zona dello Schiappone, nel comune di Barano d'Ischia ... ansa.it Barano d’Ischia, aggredita da pitbull: donna perde una gambaL’attacco mentre portava da mangiare al cane: l’animale abbattuto dalla polizia Grave aggressione a Barano d’Ischia, in provincia di Napoli, dove una donna è stata attaccata da un pitbull nella giorna ... liberoreporter.it Tragedia a Ischia, donna aggredita dal proprio pitbull subisce l'amputazione di una gamba: la polizia abbatte l'animale >> https://buff.ly/TaN3mfT - facebook.com facebook Ischia, si aggrava la donna azzannata dal pitbull poi abbattuto dalla polizia: amputata una gamba x.com