aggiornamenti sulla ricostruzione il comune lancia una newsletter

A tre anni dall’alluvione che ha colpito Pianoro, il Comune ha avviato una newsletter dedicata agli aggiornamenti sulla ricostruzione. La comunicazione viene inviata periodicamente per informare i cittadini sugli interventi in corso e sui progetti previsti. Non sono stati annunciati nuovi interventi o modifiche alle procedure in atto. La newsletter rappresenta uno strumento di comunicazione istituzionale per mantenere informati i residenti riguardo alle attività di recupero del territorio.

A tre anni dalla prima alluvione che ha profondamente segnato il territorio di Pianoro, l’amministrazione comunale annuncia il lancio di ’Passo dopo Passo’: la nuova newsletter istituzionale dedicata agli aggiornamenti sul percorso di ricostruzione, sugli interventi per la sicurezza idrogeologica e sulle iniziative legate alla cultura della prevenzione e alla Protezione civile. Questo strumento nasce con l’obiettivo di trasformare il racconto del post emergenza in un percorso costante di informazione, condivisione e trasparenza verso la cittadinanza. Il nome scelto richiama infatti la natura stessa della ricostruzione: un cammino lungo, concreto e condiviso, fatto di interventi progressivi e attenzione continua al territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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