Progetto Adotta una lancia Il Comune cerca sponsor

Il Comune di Arezzo ha pubblicato un bando sul proprio sito per trovare sponsor interessati al progetto “Adotta una Lancia”. La richiesta riguarda la partecipazione alla prossima edizione della Giostra del Saracino, prevista per il 20 giugno. Il documento è disponibile online e invita le aziende o i soggetti interessati a presentare le proprie candidature. La procedura di adesione rimane aperta fino alla scadenza indicata nel bando.

In vista della prossima edizione della Giostra del Saracino, in programma il prossimo 20 giugno, è già disponibile sul sito del Comune di Arezzo il bando finalizzato alla ricerca di sponsor per il progetto “Adotta una Lancia” (a questo link l’avviso completo). Il progetto si inserisce nell’ambito.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Torna il progetto “Adotta una lancia”Arezzo, 21 aprile 2026 – Torna il progetto “Adotta una lancia” finalizzato alla realizzazione della Lancia d’oro della 149esima Giostra del Saracino... Leggi anche: Venezia adotta il delfino Nane, nasce un progetto per monitorarlo Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Progetto Adotta una Lancia – Giostra del Saracino, edizione 20 giugno 2026.; La Pro Loco lancia il progetto Adotta un sentiero del Giglio; Festival dei 2 Mondi lancia il progetto Adotta un Artista; ‘Adotta un artista’, il Festival dei Due Mondi coinvolge le famiglie di Spoleto. Torna il progetto Adotta una lanciaE’ finalizzato alla realizzazione della Lancia d’oro della 149esima Giostra del Saracino del prossimo 20 giugno ... lanazione.it Rigoni di Asiago e il progetto LIFE VAIA: una nuova vita per le foreste dopo la tempesta facebook Colasanti (Copagri Lazio) si congratula con l’ingegner La Veglia per il progetto sul fiume Lambro premiato al “Lambrogino” x.com