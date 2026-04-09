Dalmine il Comune lancia l’allarme truffe | occhio ai falsi messaggi sulla Tari

A Dalmine circola un messaggio falso che invita i cittadini a chiamare un numero di telefono a pagamento, sostenendo che ci siano irregolarità nella posizione Tari. Il Comune ha diffuso un avviso per avvertire la popolazione di questa truffa, raccomandando di non rispondere o fornire dati personali. Finora non sono stati segnalati danni o furti legati a questa comunicazione ingannevole.

Dalmine. Sta circolando in questi giorni un messaggio fraudolento che invita i cittadini a contattare con urgenza un numero telefonico a pagamento, segnalando presunte irregolarità nella posizione Tari. Il testo, formulato in modo generico e allarmistico, recita: “La posizione TARI risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 8958009**** per evitare aggravamenti”. A diffondere l’allerta è il Comune di Dalmine, che ha informato la cittadinanza attraverso i propri profili social, invitando a non dare seguito al messaggio e a prestare la massima attenzione. Le autorità invitano infatti alla prudenza: si tratta di una truffa ben strutturata, finalizzata a indurre le vittime a richiamare numeri a tariffazione speciale, con il rischio di addebiti elevati e possibili tentativi di sottrazione di dati personali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Truffe coi falsi messaggi Tari, segnalazioni nel ReggianoReggio Emilia, 8 aprile 2026 - Falsi messaggi per visite mediche, per operazioni bancarie, fino a fasulle posizioni sulla Tari.

Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari.

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