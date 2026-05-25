Agci Agroalimentare Pesca e Acquacoltura diventa Agci Agroittico Senza reddito non esiste transizione ecologica

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agci Agroalimentare Pesca e Acquacoltura ha cambiato nome in Agci AgroIttico. La decisione si basa sulla convinzione che senza reddito non sia possibile attuare la transizione ecologica. La nuova denominazione riflette l’impegno a integrare sostenibilità ambientale, economica e sociale, ritenendo che nessuna di queste dimensioni possa essere separata dalle altre.

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Non può esserci sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale. È questo il principio che guida il nuovo corso di AGCI Agroalimentare Pesca e Acquacoltura, che da oggi assume la denominazione AGCI AgroIttico. Una scelta che nasce dalla necessità di rafforzare la presenza delle cooperative sul mercato, superare la frammentazione delle filiere e restituire valore aggiunto ai produttori, che sono oggi gli attori più penalizzati lungo la catena agroalimentare. La nuova identità non è solo formale: rappresenta un passaggio strategico verso una filiera cooperativa più integrata, capace di accorciare il percorso dal produttore al mercato, aumentare il potere contrattuale delle imprese associate e contrastare dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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