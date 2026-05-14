Redona | il Parco Turani diventa un modello di transizione ecologica e sport per tutti

Il Parco Turani di Redona ha visto oggi l’inizio di lavori di riqualificazione che coinvolgono interventi sulla gestione delle risorse idriche e la creazione di una nuova area dedicata all’attività fisica. La zona, molto frequentata dalle famiglie del quartiere, si prepara a diventare un esempio di attenzione alla sostenibilità e allo sport accessibile per tutti. La presentazione ufficiale degli interventi è avvenuta questa mattina, alla presenza delle autorità locali.

Bergamo. Oggi, 13 maggio, sono stati presentati gli interventi di riqualificazione idrica e valorizzazione con l’istituzione di una nuova area fitness, al Parco Turani di Redona, un luogo cardine per il quartiere e le famiglie che lo frequentano. Sul posto presenti: l’Assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini, l’Assessora allo Sport, Salute e Longevità Marcella Messina con Beatrice Rivolta della Direzione ambiente, verde pubblico e mobilità e Valeria Radaelli, della Direzione Cultura e Sport del Comune di Bergamo. “abbiamo ritenuto fondamentale intervenire in un’ottica di transizione ecologica”. Il primo intervento all’interno del parco è stato la realizzazione di un pozzo artesiano, già collaudato e funzionante, ma ancora in fase di rifinitura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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