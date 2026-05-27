Afragola dolore per Gaetano Esposito | muore dopo il moto incidente
Un giovane è morto dopo un incidente in motocicletta avvenuto in Corso Garibaldi ad Afragola. La dinamica dell’incidente non è ancora chiarita, ma si sa che il ragazzo ha perso la vita sul colpo. L’amico che viaggiava con lui è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per accertare cause e responsabilità dell’incidente.
? Punti chiave Come si è verificata esattamente la dinamica del sinistro in Corso Garibaldi?. Chi era l'amico rimasto illeso insieme al ragazzo sulla motocicletta?. Perché la viabilità di quella zona specifica è considerata così pericolosa?. Cosa emergerà dalle indagini sulle cause tecniche del violento impatto?.? In Breve L'amico coinvolto nel sinistro del 22 maggio ha riportato solo ferite lievi.. Il decesso è avvenuto presso l'ospedale Cardarelli dopo il coma in terapia intensiva.. L'incidente è avvenuto in Corso Garibaldi ad Afragola durante il tragitto in moto.. La comunità locale esprime vicinanza tramite numerosi messaggi sui social media. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Non ce l’ha fatta Gaetano Esposito, il 27enne rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte del 22 maggio ad Afragola. https://nap.li/MEHT facebook
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