Afragola dolore per Gaetano Esposito | muore dopo il moto incidente

Notizia in breve

Un giovane è morto dopo un incidente in motocicletta avvenuto in Corso Garibaldi ad Afragola. La dinamica dell’incidente non è ancora chiarita, ma si sa che il ragazzo ha perso la vita sul colpo. L’amico che viaggiava con lui è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per accertare cause e responsabilità dell’incidente.