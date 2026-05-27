Affondo per Leao | contratto da 10 milioni addio al Milan

Notizia in breve

Il giocatore ha firmato un contratto da 10 milioni di euro a stagione con un club estero. Dopo settimane di trattative, il suo addio al Milan sembra ormai definito. Leao è stato al centro di discussioni tra agenti, dirigenti e allenatori, con le parti che non sono riuscite a trovare un accordo con il club di appartenenza. La situazione riguarda anche i rappresentanti di Furlani, Moncada, Tare e Allegri.