Affondo per Leao | contratto da 10 milioni addio al Milan
Il giocatore ha firmato un contratto da 10 milioni di euro a stagione con un club estero. Dopo settimane di trattative, il suo addio al Milan sembra ormai definito. Leao è stato al centro di discussioni tra agenti, dirigenti e allenatori, con le parti che non sono riuscite a trovare un accordo con il club di appartenenza. La situazione riguarda anche i rappresentanti di Furlani, Moncada, Tare e Allegri.
Le ultime novità sul futuro prossimo del numero 10 rossonero Leao dopo Furlani, Moncada, Tare e Massimiliano Allegri. Il vecchio nuovo Milan di Cardinale, nel quale Zlatan Ibrahimovic tornerà ad avere la voce grossa, ha scaricato anche il suo numero 10. Il portoghese è l’altro facile capro espiatorio di una stagione fallimentare, con il suo prezzo pressoché dimezzatosi nell’ultimo anno e mezzo. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Ora con 4045 milioni, forse anche meno, si potrebbe prendere il cartellino del classe ’99. In Inghilterra parlano di un forte interesse del Manchester United, in Turchia del Fenerbahce (dove potrebbe approdare Maldini nelle vesti di consulente di mercato) mentre qui in Italia degli odiati rivali del Galatasaray. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Notizie e thread social correlati
Milan, addio shock a Leão: offerta da 10 milioni a stagione. Ecco quanto vuole il club per la cessioneIl Milan ha ricevuto un’offerta da 10 milioni di euro a stagione per Rafael Leão.
Il Manchester United prepara l’affondo per Leao: le condizioni del Milan per lasciar andare il suo numero 10Il Manchester United ha manifestato interesse per Rafael Leao, valutando un possibile trasferimento del giocatore dal Milan.