Il Manchester United ha manifestato interesse per Rafael Leao, valutando un possibile trasferimento del giocatore dal Milan. La società inglese ha avviato i primi contatti, mentre il club italiano sta considerando le condizioni richieste per lasciar partire il numero 10. La trattativa si concentra sulle modalità di pagamento e sulle eventuali clausole di rescissione, senza che siano ancora stati definiti dettagli ufficiali. La situazione resta in evoluzione.

Il futuro di Rafael Leao resta un tema caldo in casa Milan. L’attaccante portoghese classe 1999 si è sentito colpito dai fischi ricevuti contro l’Udinese, poiché sente di aver dato tutto in un’annata difficile, condizionata dal nuovo ruolo da centravanti e dai continui problemi fisici. Dopo sette stagioni in rossonero, sia il club che il giocatore stanno riflettendo sulle possibili soluzioni. La sensazione è che il rapporto sia arrivato a un punto delicato. Questo, però, non significa svendita. Il Diavolo è disposto ad aprire a una cessione solo a determinate condizioni economiche. La sensazione è che per portare il Milan al tavolo delle trattative servirà un’offerta da almeno 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Manchester United prepara l’affondo per Leao: le condizioni del Milan per lasciar andare il suo numero 10

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