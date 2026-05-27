A Roma, il settore degli affitti brevi sta vivendo una forte crescita, con i ricavi che sono triplicati negli ultimi mesi. I grandi host hanno aumentato significativamente le loro proprietà, influenzando i canoni. Le prenotazioni nelle zone periferiche sono aumentate di otto volte rispetto al centro. La domanda di notti prenotate in queste aree è in forte espansione, mentre le zone centrali registrano una crescita più moderata.

? Punti chiave Quanto incide l'espansione dei grandi host sui canoni degli affitti?. Perché le notti prenotate in periferia crescono otto volte più del centro?. Come stanno cambiando i profitti tra piccoli proprietari e grandi gestori?. Dove si sta spostando la pressione turistica oltre il centro storico?.? In Breve Ricavi per unità nel Centro Storico di Roma raggiungono 34.800 euro annui.. Nelle periferie romane i canoni locativi aumentano tra il 15% e il 29%.. Milano registra crescita del 192% dei ricavi per unità rispetto al 2017.. Napoli registra aumento pernottamenti superiore al 200% rispetto al 2017..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti brevi a Roma: il business esplode e i ricavi triplicano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zone, redditività, grandi host: come continua a cambiare il business degli affitti breviIl mercato delle locazioni brevi in Italia ha visto un'evoluzione significativa, passando da un settore marginale a una realtà caratterizzata da...

Affitti brevi, Gualtieri attacca Nonna Roma: “Senza la riforma di Roma Capitale non possiamo limitarli”Il sindaco di Roma ha dichiarato che senza una riforma di Roma Capitale non sarà possibile limitare gli affitti brevi gestiti tramite piattaforme...

Temi più discussi: Analisi di Abitare Co. sugli affitti brevi a Roma per gli Internazionali d’Italia; VIDEO | Carlo Calenda: I miei vicini tutti affitti brevi. Perché non si fa niente sui dehors?; Airbnb in Italia: Roma in testa, ricavi triplicati in 7 anni; Maggio d’oro: il grande tennis spinge il Pil di Roma a 470 milioni.

Turismo in forte crescita a Roma nei primi mesi del 2026 Ma l’overtourism si fa sentire: centro storico sotto pressione e quartieri sempre più trasformati da affitti brevi e turismo di massa. #roma #turismo #giubileo #airbnb #attualità x.com

Affitti brevi, Gualtieri si nasconde dietro la riforma dei poteri. E il Pd tira in ballo la RegioneLe associazioni aspettano da mesi un regolamento cittadino e si scontrano con il Sindaco che reclama la modifica costituzionale come strumento per bloccare la desertificazione del centro ... romatoday.it

Affitti brevi, a Roma le associazioni per la casa incalzano il Campidoglio: Stop alle nuove aperture. Un regolamento è urgenteUna moratoria delle nuove aperture. Una valutazione degli indici di saturazione nel rapporto fra locazioni e posti letto. Controlli migliori e maggiori, digitali e sul campo, monitoraggio del fenomeno ... ilfattoquotidiano.it