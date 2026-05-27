Affiancamento strategico per il mercato indiano | la misura SImest

Da ildenaro.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La misura SImest dedicata all’India è uno strumento importante per sostenere l’espansione delle imprese italiane in un mercato in rapida crescita. Gestita dall’ente, questa iniziativa offre un supporto strategico alle aziende che intendono affacciarsi o consolidare la presenza nel paese asiatico. La misura rappresenta un punto di riferimento per chi cerca di sviluppare attività commerciali e investimenti nel mercato indiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La misura India gestita da Simest rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane verso un mercato strategico e in forte crescita. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi promossi dal sistema pubblico per rafforzare la presenza del Made in Italy nei Paesi extra-UE, con particolare attenzione alle economie emergenti come l’India. La misura prevede finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto destinati alle aziende che intendono sviluppare o consolidare la propria presenza nel mercato indiano. Tra le spese ammissibili rientrano quelle per studi di fattibilità, apertura di sedi operative, investimenti produttivi, attività di marketing e comunicazione, nonché la partecipazione a fiere e missioni commerciali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Simest: al via la misura anti rincari per le pmi: pronti 800 milioni. Come funzionaDal 25 maggio e fino al 31 dicembre, le piccole e medie imprese potranno accedere a una nuova misura di sostegno contro l’aumento dei costi...

Temporary Manager Simest: lo strumento strategico per l’internazionalizzazione delle PmiIl Temporary Manager finanziato da Simest rappresenta uno strumento operativo che mira a sostenere le piccole e medie imprese italiane nel processo...

Temi più discussi: Se salta Suez, il Mediterraneo rischia di diventare un lago; Vigili, il comandante Battipaglia in servizio fino a dicembre; Passaggio di consegne generazionale per Oberalp Group; Porto Azzurro, agente della Polizia Penitenziaria aggredito in carcere.

Simest: al via le domande per transizione digitale o ecologica, e per affiancamento strategico per il mercato indianoIl Comitato Agevolazioni per l’Amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2025, avvisa della pubblicazione della ... ipsoa.it

Simest: al via i finanziamenti per il mercato indianoApre dal 16 settembre 2025 lo sportello della nuova misura Simest Affiancamento strategico per il mercato indiano, istituita dal decreto Economia (D.L. n. 95/2025). Possono presentare domanda le ... ipsoa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web