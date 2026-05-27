Affiancamento strategico per il mercato indiano | la misura SImest

La misura SImest dedicata all’India è uno strumento importante per sostenere l’espansione delle imprese italiane in un mercato in rapida crescita. Gestita dall’ente, questa iniziativa offre un supporto strategico alle aziende che intendono affacciarsi o consolidare la presenza nel paese asiatico. La misura rappresenta un punto di riferimento per chi cerca di sviluppare attività commerciali e investimenti nel mercato indiano.

La misura India gestita da Simest rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane verso un mercato strategico e in forte crescita. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi promossi dal sistema pubblico per rafforzare la presenza del Made in Italy nei Paesi extra-UE, con particolare attenzione alle economie emergenti come l’India. La misura prevede finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto destinati alle aziende che intendono sviluppare o consolidare la propria presenza nel mercato indiano. Tra le spese ammissibili rientrano quelle per studi di fattibilità, apertura di sedi operative, investimenti produttivi, attività di marketing e comunicazione, nonché la partecipazione a fiere e missioni commerciali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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