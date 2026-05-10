Simest | al via la misura anti rincari per le pmi | pronti 800 milioni Come funziona

Dal 25 maggio e fino al 31 dicembre, le piccole e medie imprese potranno accedere a una nuova misura di sostegno contro l’aumento dei costi energetici, gestita da Simest. Sono disponibili 800 milioni di euro destinati a coprire parte delle spese aggiuntive sostenute dalle aziende a causa dei rincari. La proposta prevede un intervento che mira a ridurre l’impatto finanziario per le imprese che hanno registrato un incremento dei costi legati all’energia.

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