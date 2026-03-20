Temporary Manager Simest | lo strumento strategico per l’internazionalizzazione delle Pmi

Il Temporary Manager finanziato da Simest rappresenta uno strumento operativo che mira a sostenere le piccole e medie imprese italiane nel processo di internazionalizzazione. Questo intervento permette alle aziende di accedere a competenze manageriali temporanee e specializzate, utili a facilitare l'espansione sui mercati esteri. La misura si rivolge alle imprese che intendono rafforzare la loro presenza internazionale attraverso un supporto concreto e immediato.

Il supporto alla crescita internazionale delle imprese italiane passa anche attraverso strumenti operativi concreti, tra cui il Temporary Manager finanziato da Simest. Questa misura, prevista nell’ambito degli interventi pubblici per l’internazionalizzazione gestiti dal Gruppo Cdp, consente alle aziende, in particolare Pmi, di avvalersi di competenze manageriali qualificate per sviluppare o consolidare la propria presenza sui mercati esteri. Il Temporary Manager è una figura professionale con esperienza specifica nei processi di export e sviluppo internazionale. Il suo inserimento in azienda ha carattere temporaneo ma fortemente strategico: l’obiettivo è trasferire competenze, definire piani commerciali, individuare mercati target e supportare l’implementazione operativa delle strategie di ingresso o espansione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Roadshow di Confapi, Sace e Simest a supporto dell'internazionalizzazione delle Pmi industrialiL’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni territoriali di Confapi, toccherà diverse aree del Paese e rappresenterà un’importante... Leggi anche: E-commerce e marketplace: il finanziamento di Simest alle Pmi per l’internazionalizzazione digitale