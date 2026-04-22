Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino è stato protagonista di un episodio inaspettato: ha preso la giacca di Amadeus senza il suo consenso. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in studio, creando un momento di sorpresa tra il pubblico e i partecipanti. La situazione si è conclusa con alcune reazioni e commenti da parte dei presenti, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Una nuova puntata di Affari Tuoi ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Mentre Benedetta dall’Umbria non ha creduto abbastanza a potere dei sogni, perdendo la possibilità di portare a casa una delle cifre più alte contenute nei pacchi rossi, Stefano De Martino si è lasciato andare a un momento danzante, “rubando” la giacca ad Amadeus. Benedetta non crede nei sogni e sbaglia tutto. La concorrente di questa sera è stata Benedetta da Terni, in Umbria, infermiera presso uno studio medico specialistico privato. Ad affiancarla in questa avventura con il pacco 15 c’era il compagno Riccardo, Carabiniere e sportivo che ha dimostrato di essere un vero temerario nel gioco.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino “ruba” la giacca ad Amadeus

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