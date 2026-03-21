Nella puntata del 21 marzo di Affari Tuoi, la concorrente Ileana ha fatto una rivelazione che ha creato qualche imbarazzo per Stefano De Martino. La presenza di Ileana ha portato a momenti di tensione durante la trasmissione, influenzando l’andamento della puntata. Stefano De Martino si è trovato in difficoltà di fronte alla confessione della concorrente, che ha attirato l’attenzione del pubblico.

La puntata del 21 marzo di Affari Tuoi è stata, come di consueto, ricca di colpi di scena. Il più interessante riguarda senza dubbio la rivelazione della concorrente Ileana che è riuscita a mettere, anche se in parte, in difficoltà Stefano De Martino. Affari Tuoi, la rivelazione di Ileana sorprende De Martino. A giocare nella puntata del 21 marzo di Affari Tuoi la concorrente Ileana da Sanremo. La ragazza ha scelto di farsi accompagnare in studio dalla madre Graziella e ha raccontato di fare la commessa. “Mi sono trasferita per amore a Sanremo e ci sono rimasta”, ha rivelato, iniziando il gioco con il pacco numero 5. La partita di Ileana è partita bene e la concorrente ha eliminato lo zero, scatenando l’esultanza di tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino in difficoltà per la rivelazione della concorrente

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