Affari Tuoi concorrente incredula dopo il colpo grosso alla Regione Fortunata

Due concorrenti provenienti dalle Marche hanno vinto una somma significativa durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi”. La loro vittoria si è verificata grazie a un gioco che si svolge in Basilicata, regione in cui si trovano. La scena si è conclusa con un grande entusiasmo da parte delle gemelle, che hanno mostrato sorpresa per il risultato ottenuto. La puntata è stata trasmessa su una rete nazionale.

Dalle Marche con furore. La puntata del 2 maggio di Affari Tuoi è stata un vortice di emozioni. Ancora una volta, Stefano De Martino si è trovato davanti a una partita da ricordare, di quelle che tengono il fiato sospeso fino all’ultimo istante. La concorrente di turno è riuscita a sbancare alla Regione Fortunata, riportando in scena quella magia che solo questo gioco sa regalare. E pensare che appena due giorni prima Silvia aveva già festeggiato una vittoria da 50 mila euro, accompagnata da una promessa speciale: allargare la famiglia con un quarto figlio. Stavolta, però, il colpo è stato ancora più grande. Come ciliegina su una serata già intensa, in studio è arrivato il napoletano Gennaro Amatore, in arte Samurai Jay, che ha acceso il palco con “Ossessione”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, concorrente incredula dopo il colpo grosso alla Regione Fortunata Notizie correlate Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi, alla Regione Fortunata vince 50mila euroSembrava finita per Sara ad Affari Tuoi: eliminati i premi più alti, aveva rifiutato 15mila euro. Leggi anche: Affari Tuoi, la calabrese Simona vince alla Regione Fortunata grazie alla scelta del padre Tutti gli aggiornamenti Chi è Sara delle Marche, concorrente di Affari tuoi del 2 maggio?I riflettori del Teatro delle Vittorie di Roma si accendono stasera su Sara, la nuova protagonista di Affari tuoi chiamata a rappresentare le Marche. Originaria di Casette d'Ete, frazione di Sant'Elpi ... tag24.it Affari Tuoi, puntata 29 Aprile: ecco quanto è stato vintoPartita sfortunata su Rai 1. Scopri i retroscena della Affari Tuoi puntata 29 Aprile: Fedra rifiuta i cambi, sbaglia la regione ma il cane Gennarino la salva ... mondotv24.it