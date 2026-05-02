Affari Tuoi la puntata del 2 maggio | Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata e al papà lucano

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 2 maggio, una concorrente proveniente dalle Marche ha vinto 100mila euro. Durante la trasmissione, il premio è stato assegnato grazie alla sezione Regionale Fortunata. La vincita è stata possibile anche grazie all’aiuto del padre, originario della regione lucana. La puntata si è conclusa con questa vincita significativa per la partecipante.

Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Ha scelto la Basilicata per il papà lucano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Affari Tuoi, la calabrese Simona vince alla Regione Fortunata grazie alla scelta del padre Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi, alla Regione Fortunata vince 50mila euroSembrava finita per Sara ad Affari Tuoi: eliminati i premi più alti, aveva rifiutato 15mila euro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 26/04/2026 - Video; Affari tuoi, richiesta choc a De Martino: Posso toccarti?. La risposta elegante del conduttore; Affari tuoi, puntata corta per De Martino. E Herbert Ballerina rimane deluso: Dovevo fare un altro mestiere; Affari Tuoi - articolo - Rai.it. Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Ha scelto la Basilicata per il papà lucano. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Go ... fanpage.it Hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Sara delle Marche perde i 75mila e…Affari Tuoi stasera, quanto ha vinto Sara delle Marche Nuova puntata del game show di Rai1 Affari Tuoi sul piccolo schermo. Il programma condotto da ... televisionando.it “Samurai J verrà a trovarci”: l’annuncio di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Un’ospitata questa sera che conferma l’evoluzione del programma in questi ultimi mesi - facebook.com facebook