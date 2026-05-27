Affari nel clan Guadadiello | la gestione industriale della droga e i nascondigli

A Squinzano, i fratelli Guadadiello gestivano un sistema di traffico di droga in grado di movimentare diversi chili di sostanze stupefacenti. Il metodo prevedeva l’utilizzo di nascondigli e una gestione “industriale” del traffico, che permetteva al gruppo di riprendersi rapidamente dopo ogni arresto. Le indagini hanno evidenziato come il sistema si fosse consolidato sotto il controllo diretto dei fratelli, con una struttura resistente alle operazioni di polizia.

SQUINZANO – Un sistema capace di muovere svariati chili di stupefacenti sotto la guida ferrea dei fratelli Guadadiello e in grado di rigenerarsi dopo ogni arresto. Le carte dell’ultima inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, denominata “Core”, delineano i contorni di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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