Maratonina dei Colli strade chiuse e divieti di sosta | cosa prevede l' ordinanza

Domenica 12 aprile si terrà la 35ª Maratonina dei Colli nelle colline bolognesi. L’evento sportivo comporterà la chiusura di alcune strade e divieti di sosta dalle 8:30 alle 12:00, secondo quanto previsto dall’ordinanza comunale. La manifestazione coinvolge diverse vie del centro e delle zone limitrofe, con variazioni temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento della corsa.

Domenica 12 aprile le colline bolognesi ospiteranno la 35° edizione della Maratonina dei Colli, un appuntamento storico per il podismo locale che comporterà diverse modifiche alla viabilità tra le 8:30 e le 12:00.Il programma della MaratoninaLa manifestazione prenderà il via alle ore 9:00 dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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