Stagione balneare lidi aperti dal 23 maggio | dai liberi accessi al divieto di plastica monouso cosa prevede la nuova ordinanza

Nella mattina di oggi, un rappresentante regionale ha presentato l’Ordinanza balneare 2026 durante un incontro con pubblici e privati. La stagione balneare inizierà il 23 maggio e prevede l’apertura di stabilimenti e lidi, con norme che regolano l’accesso libero e il divieto di plastica monouso. La discussione ha coinvolto vari soggetti del settore per definire le misure da adottare in vista della prossima stagione.