Stagione balneare lidi aperti dal 23 maggio | dai liberi accessi al divieto di plastica monouso cosa prevede la nuova ordinanza
Nella mattina di oggi, un rappresentante regionale ha presentato l’Ordinanza balneare 2026 durante un incontro con pubblici e privati. La stagione balneare inizierà il 23 maggio e prevede l’apertura di stabilimenti e lidi, con norme che regolano l’accesso libero e il divieto di plastica monouso. La discussione ha coinvolto vari soggetti del settore per definire le misure da adottare in vista della prossima stagione.
Nella mattina di oggi, 8 aprile, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele Piemontese, ha condiviso l’Ordinanza balneare 2026 al tavolo di partecipazione e confronto con gli stakeholder pubblici e privati.Tra di essi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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