Pensi di farcela nel Main Roster Ricky?

Nel mondo del wrestling, si cerca di creare personaggi che possano rappresentare il pubblico, cercando di renderli più vicini e riconoscibili. Spesso si tenta di proporre l’archetipo del “uno di noi”, ma non sempre questa scelta funziona. A volte vengono fatte scelte di booking che non valorizzano il personaggio, altre volte il personaggio stesso si trova in situazioni che ne compromettono l’efficacia.

Da sempre si è cercato di proporre l’archetipo del wrestler “Uno di noi”, qualcuno con cui il pubblico potesse empatizzare e soprattutto immedesimarsi: spesso si è scelta la persona sbagliata, a volte la si è bookata male e in altre occasioni è successo senza che ce ne rendessimo conto. Ritengo che il lottatore di punta ad esserci riuscito nell’ultimo periodo in maniera continuativa sia stato AJ Styles, nessuno ha mai parlato del Phenomenal One per il suo personaggio perché giustamente l’attenzione era sulle sue doti atletiche, ma se ci pensiamo AJ ha sempre avuto connotati che lo facevano davvero percepire come uno di noi, o meglio la parte migliore alla quale dovremmo aspirare.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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