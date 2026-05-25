Quando si parla della star più talentuosa della WWE, il dibattito è sempre aperto. Ma è difficile contestare l’opinione diffusa secondo cui Iyo Sky sia probabilmente la lottatrice più talentuosa del roster femminile attuale. E non sono solo i fan a dirlo, persino le sue rivali non hanno potuto fare a meno di elogiare “The Genius of the Sky”. Sky potrà esser stata attaccata più volte da Jade Cargill in TV durante gli show della WWE. Fuori dal ring, tuttavia, Cargill nutre chiaramente un grande rispetto per la sua rivale. Durante una recente diretta su TikTok, Cargill ha messo da parte il suo personaggio televisivo e ha elogiato Sky con parole di grande apprezzamento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jade Cargill: “Iyo Sky è unica nel suo genere ed è la più talentuosa del roster femminile”.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jade Cargill brutalizes IYO SKY while Rhea Ripley is forced to watch: Raw highlights, April 6, 2026

Notizie e thread social correlati

WWE: SmackDown infuocato, Jade Cargill umilia IYO SKY e provoca Rhea RipleyDurante lo show di SmackDown trasmesso a San Jose, in California, il main event è stato annunciato già nel segmento di apertura, condotto da Rhea...

Rhea Ripley: “Sento la pressione di dover sostenere Jade Cargill nel nostro match a WrestleMania”.Durante la trasmissione «The Ebro, Laura & Rosenberg Show», a Rhea Ripley è stata posta una domanda sulla pressione legata al suo prossimo match a...

Si parla di: Rhea Ripley si conferma una delle scommesse più sicure della WWE nel 2026.

WWE Rival Calls IYO SKY the Most Talented Woman on the Main RosterWhen it comes to the most talented WWE star, there will always be debate. But it’s hard to argue against the popular belief that Iyo Sky is probably the most talented WWE star on the current women’s ... aol.com

WWE star Jade Cargill saves Iyo Sky in scary spot on RAWJust a couple of weeks after Iyo Sky’s scary fall on Monday Night RAW, where she almost landed on her head, she did another similar spot, but luckily, WWE Women’s Champion Jade Cargill was there to ... sports.yahoo.com