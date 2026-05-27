Aeroporto Moscardini al via la scuola droni militari | Nuova vita per il sito di Frosinone
È stata annunciata l’avvio delle prime attività formative per la futura Scuola Interforze di droni militari presso l’aeroporto di Frosinone. La notizia è stata diffusa da rappresentanti politici, che hanno confermato la ripresa delle attività sul sito, precedentemente inattivo. La scuola si concentrerà sulla formazione nel settore dei droni militari e rappresenta un nuovo utilizzo per l’aeroporto.
Prende forma la nuova missione dell’Aeroporto Girolamo Moscardini di Frosinone. A comunicarlo sono il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia e l’ex europarlamentare Maria Veronica Rossi, che hanno annunciato l’avvio delle prime attività formative legate alla futura Scuola Interforze dedicata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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