Aeroporto Moscardini al via la scuola droni militari | Nuova vita per il sito di Frosinone

Notizia in breve

È stata annunciata l’avvio delle prime attività formative per la futura Scuola Interforze di droni militari presso l’aeroporto di Frosinone. La notizia è stata diffusa da rappresentanti politici, che hanno confermato la ripresa delle attività sul sito, precedentemente inattivo. La scuola si concentrerà sulla formazione nel settore dei droni militari e rappresenta un nuovo utilizzo per l’aeroporto.