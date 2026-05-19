Frosinone al Moscardini si è svolto il corso dell’Aeronautica Militare per operatori di droni
Dal 13 aprile al 15 maggio, presso l’aeroporto di Frosinone, si è svolto un corso organizzato dall’Aeronautica Militare dedicato agli operatori di droni. Il Centro di Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto ha condotto le lezioni presso il centro di formazione locale, coinvolgendo partecipanti che hanno seguito moduli di formazione sia di livello base che avanzato. Il corso ha riguardato droni della classe mini e micro, con addestramento pratico e teorico destinato a operatori militari.
Dal 13 aprile al 15 maggio il Centro di Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto (CDE APR) dell’Aeronautica Militare ha svolto presso l’aeroporto di Frosinone un corso per operatori APR BasicAdvanced della Classe miniMicro.L’attività formativa è finalizzata a fornire nozioni teoriche e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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